Pelayo cumple 100 años

JUAN LEGAZ PALOMARES

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:07

Un día tuve la suerte de conocer en Murcia al padre de mi buen amigo Hilario, llamado Pelayo González Díaz (nacido en la Puebla de ... Don Fadrique, Granada), que ya supera los 100 años. Vive en Murcia desde 1967. Ahora, dada su longevidad, vive con su hija, Ángeles, pero no le gusta molestarla y procura ayudar en todo lo que puede, quiere sentirse útil.

