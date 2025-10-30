Pelayo cumple 100 años

Un día tuve la suerte de conocer en Murcia al padre de mi buen amigo Hilario, llamado Pelayo González Díaz (nacido en la Puebla de ... Don Fadrique, Granada), que ya supera los 100 años. Vive en Murcia desde 1967. Ahora, dada su longevidad, vive con su hija, Ángeles, pero no le gusta molestarla y procura ayudar en todo lo que puede, quiere sentirse útil.

Es gratificante y hasta un privilegio conocer y conversar con personas como Pelayo que, con cien años cumplidos todavía nos da lesiones de sabiduría y sensatez, ya me gustaría que nuestros representantes públicos tuvieran la misma capacidad razonadora que demuestra él. Además, camina inhiesto como un junco. Se le nota una fortaleza impropia de una persona de cien años. Camina con bastante facilidad y tiene autonomía para desplazarse por el callejero murciano con facilidad a distancias largas, aunque se queja de que lo que peor tiene de su cuerpo son las piernas.

Refiere que fue muy poco a la escuela, ya que su madre se quedó viuda joven con seis hijos y en los años cuarenta del siglo pasado todos los de la familia tenían que trabajar para aportar algo a la casa porque había mucha miseria. De adolescente, mientras su madre partía leña para cocinar accidentalmente le salta una astilla en el ojo izquierdo y no ve por él. Por medio de uno de sus jefes, los Bañones, que trabajaba como conductor de un camión, fue a Barcelona a consulta del famoso oftalmólogo doctor Barraquer, pero le dijo que era imposible operarlo porque los resultados podrían ser negativos. Así, toda su vida ha vivido con la visión de un ojo, pero para mí como si tuviera cuatro ojos.

Trabajó en muchos oficios, aunque el principal fue como conductor de un camión para trasportar madera a Murcia. De hecho, para obtener el carné de conducir se examinó con un camión cargado de madera.

Son muchas las anécdotas que nos narra Pelayo. Por ejemplo, pero de joven su madre le daba una peseta y tenía para toda la semana y podía beberse un vaso de vino diario y aún le sobraba, porque el vaso de vino valía un perrogordo (10 céntimos de una peseta). Hoy, a las doce de la mañana, todavía no le faltan sus cuatro dedos de vino con algún aperitivo. Transportó los pilotes para meterlos en el reguerón de Murcia, se ríe y lo celebra, porque en el Ayuntamiento le dieron como regalo dos pesetas y un paquete de tabaco.

Añora la educación y el respeto de su época y no entiende los líos que se viven en la actualidad. Me comenta que un día su nieto le preguntó si nunca se había peleado con la abuela. Él le respondió: «Sí, hemos discutido muchas veces, pero nos hemos respetado».

Muchas gracias Pelayo, por darme la oportunidad de dialogar un rato contigo. Me he quedado anonadado de sabiduría añeja, de tu claridad de ideas y de tu extraordinaria memoria. Tenemos mucho que aprender de los mayores.

Así que ruego a las autoridades competentes del Ayuntamiento de Murcia que, a ser posible, le dediquen media hora de su tiempo a homenajear a un ciudadano centenario. Solo bastará con decirle unas palabras de cariño y darle una palmadita en la espalda. Eso le reportará un enorme ánimo y veremos su rostro brillar y sonreír. ¿No creen que se lo merece? Enhorabuena Pelayo, ¡qué fuerza física y mental!