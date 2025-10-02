Paz, paz, paz

Decía Cicerón: «Una mala paz siempre es mejor que la mejor de las guerras». La frase sugiere que la paz, incluso si es desventajosa o ... no es perfecta, es preferible a cualquier conflicto armado y refleja el valor de la negociación y la reducción pacífica de los conflictos. Erasmo de Rotterdam usó la frase: «La paz más desventajosa es mejor que la guerra más justa». Benjamín Franklin, uno de los padres fundadores de EE UU, expresó algo similar: «Nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz».

Si meditamos sobre las ventajas de la paz, reconoceremos que estas expresiones transmiten la idea de que, pese a los sacrificios o los términos desfavorables de un tratado de paz, siempre es más deseable que el sufrimiento y la destrucción que trae consigo la guerra. Es un llamado a la diplomacia y a la búsqueda de soluciones pacíficas, incluso cuando estas no sean ideales, en lugar de caer en un conflicto violento.

Convivir en paz es aceptar las diferencias y tener la capacidad de escuchar, reconocer, respetar y apreciar a los demás, así como vivir de forma pacífica y unida. El noruego Johan Galtung fue quien definió la paz como la ausencia de guerra. Un término introducido por primera vez en la literatura académica como investigación sobre la paz: la paz negativa, como la ausencia de guerra y violencia, y la paz positiva, que se define por una paz duradera, contenida sobre bases sostenibles...

Si recapacitamos sobre la guerra, los perjudicados, en primer lugar, son los mismos que provocan la guerra. Porque la persona que no está en paz consigo misma, será una persona en guerra con el mundo entero.

Aunque la ausencia de guerra por sí sola no garantiza que las personas no sufran violencia psicológica, represión, injusticia y la falta de acceso a sus derechos. La frase «si quieres la paz, prepárate para la guerra» proviene del escritor romano Publio Flavio Vegecio Renato, que sostenía que la mejor manera de asegurar la paz, era mantener un ejército fuerte y bien entrenado.

Conviene recordar algunas de las frases más destacadas y célebres de Gandhi: «No hay camino hacia la paz, la paz es el camino», «la paz no puede mantenerse por la fuerza, solo puede lograrse mediante la comprensión». Y «la paz comienza con una sonrisa», atribuida a la Santa Teresa de Calcuta.

Me parece que el mejor camino nos lo señaló Nelson Mandela: «La paz exige cuatro condiciones esenciales: verdad, justicia, amor y libertad». Por favor, hagamos la Paz, porque son muchos sabios los que nos han encendido el camino para conseguirla estando al lado y cerca del sufrimiento. Por fin, amigos, no les extrañe por qué no vivimos en paz, porque aquel que vino al mundo hace más de dos mil años en son de paz, sembrando amor, humildad, sencillez, respeto, comprensión, protección a los más pobres y vulnerables, a los niños..., lo crucificamos en un madero acompañado de dos ladrones.