La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

'Oleilu'

JUAN LEGAZ PALOMARES

Jueves, 4 de septiembre 2025, 00:41

En el embrollado barrizal informativo que nos agobia hasta la extenuación porque el noticiero es altamente violento, irritable, farragoso, mentiroso y cruel, casi siempre estamos ... buscando la fórmula mágica que nos saque o nos libere del noticiero bélico, inhumano e insultante al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación y, como apoyadores exponenciales los políticos, que se pasan el tiempo amargándonos la existencia y no, desgraciadamente, alegrándonos o resolviéndonos los problemas que nos acucian y nos apenan en el devenir diario. La humanidad y la existencia si no van de la mano sufren deterioro y choques desagradables a nivel físico y psíquico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  2. 2

    El turístico funicular de La Gloria en Lisboa descarrila y deja al menos 15 muertos y una veintena de heridos
  3. 3

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  6. 6 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  7. 7

    El campo estalla contra Bruselas por dar «barra libre» a productos agrícolas de EE UU
  8. 8

    Las educadoras de niños de 2 años exigen mejoras laborales
  9. 9

    El descenso pasa factura al 40% de los jugadores que terminaban contrato
  10. 10 Vox redobla la presión al PP y pide ahora cerrar todos los centros de menores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad 'Oleilu'