En el embrollado barrizal informativo que nos agobia hasta la extenuación porque el noticiero es altamente violento, irritable, farragoso, mentiroso y cruel, casi siempre estamos ... buscando la fórmula mágica que nos saque o nos libere del noticiero bélico, inhumano e insultante al que nos tienen acostumbrados los medios de comunicación y, como apoyadores exponenciales los políticos, que se pasan el tiempo amargándonos la existencia y no, desgraciadamente, alegrándonos o resolviéndonos los problemas que nos acucian y nos apenan en el devenir diario. La humanidad y la existencia si no van de la mano sufren deterioro y choques desagradables a nivel físico y psíquico.

Sería eficaz e instructivo aprender desde la niñez los elementos necesarios para afrontar los reveses y amarguras que nos depara la vida. Soportar el dolor de las adversidades que a veces nos golpean implacablemente se puede hacer insoportable, insufrible, pero si, además, van las desgracias acompañadas de barbarie y la incomprensión del resto de la sociedad, entonces se nos hace inaguantable.

Cuando nos encontramos con un ambiente adverso, o siempre lo aceptamos con coherencia y valentía. Necesitamos apoyarnos en alguien o en algo. Es importante leer a los clásicos porque nos aportan conceptos muy reconfortantes y positivos y satisfactorios que nos hacen reflexionar sobre infortunios o calamidades. Y pensar que en medio de la dificultad yace la oportunidad.

La maldad nos amenaza y sobrevuela a nuestro alrededor constantemente como un depredador oportunista, por lo que hay que rodearse de personas con buena voluntad y prescindir de los tóxicos. Porque vale la pena vivir una vida para ayudar a los demás y lo que recibimos a cambio una recompensa grata y satisfactoria.

Como casi todos somos bastante ignorantes, Albert Einstein, nos advertía: «Los ideales que iluminan mi camino una y otra vez me han dado coraje para la vida con alegría han sido: la amabilidad, la belleza y la verdad». Por tanto, para paliar en lo posible mi ignorancia ni tampoco aspiro a alcanzar una importante y destacada sabiduría, hoy he descubierto la palabreja 'oleilu', cuyo origen es finlandés. Y se refiere a un estado de calma, tranquilidad y ausencia de prisas, donde no se busca hacer, lograr o planear, sino simplemente estar y sentir el momento presente.

En resumen, 'oleilu' es una palabra que captura la esencia de la serenidad, la paz interior y la belleza de no hacer nada, disfrutando del momento presente. Como ya soy viejo y cansino, se acabaron las prisas, viviré segundo a segundo cada momento, elevaré al cuadrado la locución 'oleilu' sin preocuparme por el futuro.