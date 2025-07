Me han enviado un mensaje de WhatsApp

Compartir

No soy partidario de enviar o recibir wasaps, quizá porque procedo de una época en la que se hablaba cara a cara, y la comunicación ... se hacía vis a vis, mirándose a los ojos, de frente y sabías con quién hablabas, tanto para halagarte como para insultarte. Hoy, en las redes sociales y mediante otros camuflados subterfugios te pueden poner de hoja perejil y no solo no puedes averiguar quién o quiénes son sus autores, sino que, además, se permiten la licencia de escribirlo y borrarlo al mismo tiempo, y aquí no ha pasado nada. Con lo cual se fomenta la ocultación, la mentira, la falsedad y después no encuentras ningún responsable o se llaman andana –que diría el castizo–, para evitar la justicia y la responsabilidad.

Les recuerdo que andana en germanía significaba iglesia y se usaba para refugiarse en la iglesia y, así, evitar la justicia. Hoy en día, la expresión se usa para indicar que alguien se evade de una obligación o rehúsa a cumplir una tarea. Como me crie y crecí en el campo estoy acostumbrado a respirar aire puro, aunque a veces el viento arrastraba partículas de polvo nocivo, de las que había que resguardarse. De ahí que los ancianos de mi época juvenil expresaran con cierta sorna cuando alguien eludía sus deberes o cumplimiento de sus obligaciones, le espetaban «el que no quiera polvo, que no vaya a la era». Estimación significativa e irónica. Alude a la trilla, a la operación agrícola de quebrantar la mies para separar el grano de su envoltura mediante un trillo, lo que produce el polvo. Por lo que, recrimina a quienes protestan o se quejan ante los inconvenientes que produce alguna tarea. Les aseguro que el último wasap que he recibido me decía «guárdate y te guardaré». Se lo agradezco al amigo que me lo envía, porque a continuación me indica: «Las armas las carga el diablo», que significa que las armas de fuego, especialmente, son muy peligrosas y deben ser manipuladas con sumo cuidado. Como ya han desaparecido las eras de la trilla de mieses ni tampoco existe el peligro de contaminarnos del polvo de la era, aunque sí hay otros polvos mucho más peligrosos, perniciosos y contagiosos, como la mentira, la corrupción, la falsedad y todo un conglomerado de maldades que nos acechan y destruyen la honradez, la dignidad y todo un conjunto de valores y que son polvos más enfermizos que el que se desprendía en las eras cuando se separa el grano de la paja. Yo, por si las moscas, le enviado un wasap a mi amigo, comunicándole que prefiero el polvo de la era de mi juventud.

