Agradecimiento a la Residencia Amavir

En la Residencia Amavir los obstáculos y las dificultades los sortean con amabilidad y profesionalidad. Mis recursos mentales se van extinguiendo porque son pocas las ... neuronas que sobreviven en mi vetusto cerebro, pero, afortunadamente, aún queda alguna perdida que puede discernir y dilucidar lo bueno de lo malo, lo alegre de lo triste, el amor del odio y el desprecio, la aversión o la desatención, 'desabrío', que diría el castizo.

En el mes de mayo de 2024, mi hermana Isabel, residente en Cartagena con 90 años de edad, viuda y sin hijos, sufrió un accidente cerebrovascular y fue ingresada en el hospital Santa Lucía. Tras una asistencia excelente por parte de los facultativos, enfermería y el resto del personal, llegó el día en el que se me comunica que es preciso darle el alta hospitalaria con el diagnóstico principal de pérdida de memoria, discapacidad cognitiva y poca o escasa movilidad motora, además de otras patologías añadidas y con la advertencia de que precisa asistencia y vigilancia permanente.

He aquí el dramático dilema que se presenta: encontrar un centro que reúna las condiciones asistenciales las 24 horas. Recorrí tres centros de mayores, o de viejos, no desdeño la palabra porque también lo soy y no me importa que me lo llamen. Después de visitar tres centros en Cartagena y sus aledaños me comunican que tenían plaza, pero mediante el pago mensual de la asistencia. Este requisito resultaba imposible, dado que, aunque mi hermana poseía dinero y bienes, no había posibilidad de acceder a las cuentas bancarias, ya que solo estaba ella como titular y no tenía a nadie autorizado.

En mi periplo para averiguar un centro idóneo y adecuado, circunstancialmente alguien me indicó que visitara la Residencia Amavir. Fue una indicación acertada -diría que divina- porque aceptaron alojarla sin contrapartida económica hasta que se resolviera el procedimiento judicial.

Pero, además, de esa benevolencia quedé maravillado con los cuidados, mimo y asistencia que prestan no solo a mi hermana, sino a todos los ancianos que habitan en el centro. Reconozco que derrochan amabilidad y profesionalidad, desde su directora, Estela, hasta el resto del personal, por su dedicación, entrega y cariño que demuestran constantemente hacia las personas mayores que viven en la residencia.

Afortunadamente, después de trascurrido un año, se ha resuelto el problema económico por medio de un auto judicial que autoriza a acceder a las cuentas bancarias y poder pagar los honorarios de la residencia.

Sin embargo, después del calvario vivido, como trascurrían los meses y no veía que se vislumbrara una solución rápida, en mi subconsciente sentía el temor de que la residencia declinara atender gratis a mi hermana, que sobrevolaba mi mente, aunque la directora siempre me decía que no me preocupara, algo que agradezco de todo corazón. Por fin, hemos podido abonar toda la deuda atrasada y seguir pagando mensualmente.

Mi principal y último agradecimiento lo enfatizaré con la frase de mi admirada Madre Teresa de Calcuta: «Lo más importante no es lo mucho que hacemos, sino cuánto amor ponemos en hacerlo. Lo más importante no es lo mucho que damos, sino cuánto amor ponemos al dar». Gracias Residencia Amavir.