La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las Torres de Cotillas estrena el Centro Intergeneracional Infanta Doña Sofía

JUAN JOSÉ RUIZ MOÑINO

Viernes, 5 de septiembre 2025, 02:42

«Debemos recordar a todas las generaciones que hay tanto que aprender como que enseñar». Esta frase que acuñara la Premio Princesa de Asturias de ... 2021, la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, es el lema y el objetivo que, luciendo en su fachada principal, vendrá a cumplir el recién inaugurado Centro Intergeneracional Infanta Doña Sofía de Las Torres de Cotillas, un equipamiento de sus características pionero en la Región y que es uno de los ocho proyectos hechos realidad en el municipio merced a la financiación aportada en gran parte en el año 2018 por la Unión Europea al Consistorio local en el marco de sus Fondos Feder Edusi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una jueza procesa al alcalde de Alguazas por los ruidos de un pub sin licencia
  2. 2 Las llamas ponen en jaque el Carmolí
  3. 3 Muere el conductor de una hormigonera tras chocar contra un pino en Moratalla
  4. 4 Tres encapuchados desvalijan un salón de juegos de Murcia empotrando un tractor en su fachada
  5. 5 Un divorciado de la Región de Murcia podrá vender la casa donde vive su expareja al alcanzar su hija la mayoría de edad
  6. 6

    La construcción necesita incorporar ya 2.000 trabajadores para cubrir el ritmo de las obras
  7. 7

    Villas Caravaning concluye su primer verano cerrado con división entre vecinos y empresa
  8. 8 Muere Giorgio Armani, el creador de la moda urbana y contemporánea, a los 91 años
  9. 9 Detienen en Murcia por cuadragésima vez a un hombre acusado de numerosos robos y otros delitos
  10. 10

    Clamor vecinal en Abanilla contra el polvo «espantoso» procedente de una cantera de áridos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Las Torres de Cotillas estrena el Centro Intergeneracional Infanta Doña Sofía