Las Torres de Cotillas estrena el Centro Intergeneracional Infanta Doña Sofía

«Debemos recordar a todas las generaciones que hay tanto que aprender como que enseñar». Esta frase que acuñara la Premio Princesa de Asturias de ... 2021, la periodista y escritora estadounidense Gloria Steinem, es el lema y el objetivo que, luciendo en su fachada principal, vendrá a cumplir el recién inaugurado Centro Intergeneracional Infanta Doña Sofía de Las Torres de Cotillas, un equipamiento de sus características pionero en la Región y que es uno de los ocho proyectos hechos realidad en el municipio merced a la financiación aportada en gran parte en el año 2018 por la Unión Europea al Consistorio local en el marco de sus Fondos Feder Edusi.

Más de 1.330 m2 de infraestructura multidisciplinar de dos plantas ubicada en la céntrica plaza Tirso de Molina de la localidad torreña desde el 28 de agosto dan vida y continuidad a una instalación de titularidad municipal pensada para ser un espacio de convivencia, valores y conexión entre todas las edades, culturas, mentalidades y colectivos y a través de un uso funcional, sostenible y eficiente en materia energética de sus dependencias. Aulas de nuevas tecnologías y de formación múltiple y en cocina, salas de talleres, biblioteca, ludoteca, patio exterior ajardinado y de sombra con parking y recepción son algunos de los entornos operativos de este centro intergeneracional de Las Torres de Cotillas ideado para ofertar todo el año actividades de carácter cultural, de ocio, formativo y de conciliación de la vida familiar y laboral.

Llevar a la práctica los retos de esta instalación tiene como motor y resultado construir una sociedad más inclusiva, integradora y, por ende, madura, derribando así desigualdades, discriminaciones y barreras y heridas sociales, laborales, de subestimación de capacidades y de dignidad personal, prejuicios y limitación de oportunidades.

Este centro intergeneracional tiene la ocasión de acoger el protagonismo a partes iguales de los mayores y de los jóvenes, de hacer visibles ambos como pilares fundamentales que se retroalimentan de conocimientos, habilidades, vivencias y sentimientos, en definitiva, recíprocos. Un centro de esta naturaleza debe responder a reconocer la valía y las capacidades de todas las generaciones del municipio, valorando, potenciando y difundiendo la experiencia de los mayores, donde abuelos y nietos, por ejemplo, compartan historias en lo que supondría un fortalecimiento del respeto mutuo y la vertebración de una sociedad cohesionada, educando, formando para ello en aras a un cambio de mentalidad, a una transformación cultural y estructural de la sociedad actual.

La diversidad de edades es riqueza para un municipio como el torreño, plural, receptivo, integrador, solidario, igualitario, acogedor y en mejora constante de emprendimiento y modernización.

La experiencia de los mayores y la fuerza vital de los jóvenes es la energía que dará significado a este centro intergeneracional, epicentro de un futuro más sostenible para disfrutarlo a diario, con conocimientos y madurez como portadores de valor de aquellos de quienes hemos de aprender constantemente.