El escudo municipal de Las Torres de Cotillas

El Diccionario de la Lengua Española define la palabra 'marca' como esa señal que se hace o pone para denotar calidad o pertenencia. Certera acepción ... si la circunscribimos, por ejemplo, a lo que atañe al escudo municipal de Las Torres de Cotillas, la imagen más conocida, cercana a los vecinos y distintiva de esta población de la Vega Media, que este 2025 cumple cuatro décadas de vigencia desde su diseño y aprobación unánime por la Corporación municipal del momento en sesión plenaria extraordinaria del 18 de abril de 1985.

Ese acuerdo se adoptaba a iniciativa de una institución de eruditos de la localidad y tierra murciana de aquel entonces como era el Centro de Estudios Torreños que sugería un escudo para el municipio sujeto a cánones más apropiados de heráldica y que sustituiría al emblema oficial del Consistorio usado tras el final de la Guerra Civil, esto es, un escudo candado con una espada alta puesta en barra, acompañada de dos torres en jefe (representación 'parlante' del nombre de la Villa) y una cota en punta (recuerdo de las que llevaban los guerreros de la familia señorial medieval de Las Torres de Cotillas, los Calvillo), sin que llegara a saber los metales y esmaltes exactos, ya que variaban según la imprenta de turno que reproducía tal escudo local.

Desde 1985, la insignia oficial torreña consta de escudo partido con corona real cerrada y llevando en el primer cuartel las armas de los Calvillo (trece roeles de oro en campo azul) y en el segundo un castillo de oro en campo azul (emblema de los marqueses de Corvera, herederos en el siglo XVII del señorío de Las Torres de Cotillas).

En definitiva, un escudo que es símbolo y seña de identidad colectiva de los hombres y mujeres que pueblan Las Torres de Cotillas, una representación visual de su andadura de ayer, hoy y mañana que, a modo de conceptualización de un caleidoscopio de ideas, conocimientos y realidades, condensa en sus perfiles, colores y elementos una parte significativa de la idiosincrasia de un municipio sentido y vivido como ámbito común, compartido de proyectos, destinos y generaciones a lo largo de los siglos.

En sí un factor de distinción y de singularidad tal emblema que, como icono, sintetiza en sus contornos, en su totalidad –combinación del tiempo presente y de profundas raíces históricas– el sentido, significado y espíritu de pertenencia a un municipio, lenguaje simbólico y síntesis de una realidad plural, propia y diferenciada que viene conformada por todos y cada uno de sus habitantes, por el palpitar de su vida cotidiana en sus planos más activos de desenvolvimiento y participación, en los que fluye su arteria vital: los sociales, culturales, educativos, deportivos, de ocio, esparcimiento, actividad económica y bienestar en parámetros como el empleo, la inversión productiva, la enseñanza, etcétera. Contemplemos nuestro escudo local como algo que nos haga sentirnos orgullosos y parte principal de lo que nos une en metas de futuro y progreso.