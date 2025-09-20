La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El Cristo Crucificado de Las Torres

JUAN JOSÉ RUIZ MOÑINO

Sábado, 20 de septiembre 2025, 07:13

Un cofrade que da ejemplo es aquel que pone lo más de sí para engrandecer el acontecimiento magno y multitudinario en el que se da ... cita, la Semana Santa como tal, elevando a su más intenso valor las condiciones para hacer de los desfiles procesionales, amén de majestuosidad, significado y vida renacida, excelente mensaje de humanismo cristiano a carta cabal. Y en este sentido hay personas de ese microcosmos cofrade que reflejan en su entrega, en su vitalismo el trabajo, el empuje de todo un pueblo que canaliza en la Semana Santa ingentes dosis de sentimiento, arte, historia, lenguaje salido del corazón en loor de plegaria. Cofrades como los de la Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado, que hacen escuela al mantener presente el espíritu de la Semana Santa local a lo largo del año promoviendo una serie de proyectos y eventos que hoy día son referencia incluso en el contexto de nuestra Región. Son torreños que representan como nadie el carácter de la Semana Santa haciendo fe y pueblo, devoción y participación ciudadana y que en este 2025 están celebrando el sesenta aniversario de la fundación de su Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado con una pléyade de actos y encuentros como los que acontecieron el 14 de septiembre, basados en el descendimiento y besapié de su imagen titular –adquirida en 1949 en los talleres de arte sacro de Olot en Gerona–, posterior eucaristía de acción de gracias a Dios en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda y vía crucis por las principales calles.

laverdad El Cristo Crucificado de Las Torres