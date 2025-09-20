El Cristo Crucificado de Las Torres

Compartir

Un cofrade que da ejemplo es aquel que pone lo más de sí para engrandecer el acontecimiento magno y multitudinario en el que se da ... cita, la Semana Santa como tal, elevando a su más intenso valor las condiciones para hacer de los desfiles procesionales, amén de majestuosidad, significado y vida renacida, excelente mensaje de humanismo cristiano a carta cabal. Y en este sentido hay personas de ese microcosmos cofrade que reflejan en su entrega, en su vitalismo el trabajo, el empuje de todo un pueblo que canaliza en la Semana Santa ingentes dosis de sentimiento, arte, historia, lenguaje salido del corazón en loor de plegaria. Cofrades como los de la Hermandad del Santísimo Cristo Crucificado, que hacen escuela al mantener presente el espíritu de la Semana Santa local a lo largo del año promoviendo una serie de proyectos y eventos que hoy día son referencia incluso en el contexto de nuestra Región. Son torreños que representan como nadie el carácter de la Semana Santa haciendo fe y pueblo, devoción y participación ciudadana y que en este 2025 están celebrando el sesenta aniversario de la fundación de su Cofradía del Santísimo Cristo Crucificado con una pléyade de actos y encuentros como los que acontecieron el 14 de septiembre, basados en el descendimiento y besapié de su imagen titular –adquirida en 1949 en los talleres de arte sacro de Olot en Gerona–, posterior eucaristía de acción de gracias a Dios en la iglesia de Nuestra Señora de la Salceda y vía crucis por las principales calles.

Fundada en el año 1965 por un grupo de jóvenes entusiastas del momento (Juan Muñoz, Cristóbal Carrillo, Juan Antonio Fernández Balanza, Faustino Fernández, Joaquín Cantero, Honorato Bellver y Antonio Hernández) dispuestos a revitalizar la Semana Santa de entonces, esta cofradía, la popularmente conocida como la de los 'negros', por el color de sus indumentarias, está presente con fuerza en los desfiles pasionarios y en la vida social de la localidad, siendo el eje central con su talla titular de la procesión del Miércoles Santo, la del Silencio, caracterizada por su solemnidad, recogimiento y respeto, así como en sendos cortejos del Viernes Santo, los del Calvario y Santo Entierro, y en el Domingo de Resurrección, saliendo con la imagen del Ángel Victorioso, bella obra del escultor murciano José Hernández Navarro, y la procesión infantil, en la que se hacen visibles sus pequeños integrantes, junto con las siete restantes hermandades penitenciales, desde 2017. Cumplir sesenta años es un hito importante y motivo de felicitación y admiración a los que forman parte de esta cofradía, una forma de hacer memoria real, entrañable y gozosa de unos vecinos llenos de devoción. Este camino iniciado en 1965, además de ser un proceso histórico, sigue el curso natural de los años tal cual senda de fraternidad cristiana, de gran y armónica familia en la que conviven y se suceden generaciones de torreños, un caudal fecundo con mucho recorrido aún por delante. Enhorabuena a los que hacéis de esta cofradía símbolo vivo de los sentimientos de un pueblo y sus gentes.

