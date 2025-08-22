44 años de la peña L'Almazara de Las Torres de Cotillas

«Eran las fiestas de un barrio de Las Torres de Cotillas llamado Almazara. En agosto de 1981 un grupo de amigos encabezado por Joaquín ... Fernández Dólera decidió fundar una peña con carácter festivo. Pronto captaron 120 socios. Ya eran una peña, la peña L'Almazara. En 1983, esta peña pasó a ser una peña huertana y volvió a superarse en socios consiguiendo 232. Una cuota mensual de 100 pesetas la daban todos los socios y alguna que otra ayuda recibían de instituciones como el Ayuntamiento local. Así pudieron crear un fondo de 100.000 pesetas que les sirvió para comprar trajes, arreglar el local y una infinidad de cosas más».

Con estas palabras, el diario LA VERDAD describía un 22 de agosto de hace más de cuarenta años el surgimiento en 1981 de la Peña L'Almazara de Las Torres de Cotillas, un colectivo que este 2025 pregonará las fiestas patronales de su localidad de cuna a propuesta, por méritos más que sobrados, de la Concejalía de Festejos del Consistorio. Con peñas como la de L'Almazara, Las Torres de Cotillas se configura como un municipio que se siente orgulloso de su cultura popular de folclore vivo, el mejor de los patrimonios, el de generaciones de torreños reflejadas en sus costumbres ancestrales. Y jugando en ello un gran papel y función la conservación, difusión y engrandecimiento de esas tradiciones a cargo de esta entidad generadora y difusora de folclore, integrada por gente incansable y constante que hace día a día escuela de vida y experiencia, enseñando, mostrando, exportando lo propio de Las Torres de Cotillas.

L'Almazara es una institución de claro sello torreño que potencia las señas de identidad de nuestra tierra desde hace cuatro décadas y media allá donde va. Hablamos de un acervo palpitante de cultura, de poso inmaterial de un pueblo en sus variedades de música, baile, indumentarias y sabiduría oral transmitidos de padres a hijos y divulgados a nivel masivo por un colectivo con nombre propio, merced al empuje, garra y despliegue de medios y de ilusiones compartidas que proyecta la peña L'Almazara.

Desde que este conjunto de vecinos diera sus primeros pasos, es proverbial el cúmulo enriquecedor de esfuerzo, tenacidad y grata voluntad por situar el folclore y las tradiciones de la tierra en el lugar que les corresponde, conformando así uno de los más inmensos tesoros de este entorno vital. Es así que este combinado armónico de torreños de todas las edades lleva por doquier, por toda la geografía, el supremo valor de nuestras raíces e identidad populares. Porque L'Almazara ha marcado hitos en el panorama de nuestras costumbres, iniciando e impulsando el Festival de Folclore, primero en 1985, con carácter nacional y, un año después, con rango internacional hasta hoy, bajo el colectivo Cotifolk ahora, como las semanas culturales y eventos anuales programados, el primero, en el marco de las fiestas patronales y, el segundo, como su preludio veraniego, acompañados de giras haciendo gala de estar abierta al mundo.

Por esa tarea de dar a conocer a todos y preservar las mejores expresiones culturales del alma torreña, por dar marca de calidad a este municipio, la peña L'Almazara pondrá voz, sentimiento, historia y tradición al Pregón 2025 de los festejos mayores de la localidad, glosando lo más alto y solemne, con verbo rotundo, convincente y florido, a modo de chupinazo dialéctico, el significado de un pueblo. Enhorabuena.