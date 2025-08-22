La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

44 años de la peña L'Almazara de Las Torres de Cotillas

JUAN JOSÉ RUIZ MOÑINO

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:18

«Eran las fiestas de un barrio de Las Torres de Cotillas llamado Almazara. En agosto de 1981 un grupo de amigos encabezado por Joaquín ... Fernández Dólera decidió fundar una peña con carácter festivo. Pronto captaron 120 socios. Ya eran una peña, la peña L'Almazara. En 1983, esta peña pasó a ser una peña huertana y volvió a superarse en socios consiguiendo 232. Una cuota mensual de 100 pesetas la daban todos los socios y alguna que otra ayuda recibían de instituciones como el Ayuntamiento local. Así pudieron crear un fondo de 100.000 pesetas que les sirvió para comprar trajes, arreglar el local y una infinidad de cosas más».

