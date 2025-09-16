Con el inicio de la Feria Taurina de Murcia vuelve a surgir la polémica sobre las corridas de toros. Los animalistas expresan su disconformidad aludiendo ... al sufrimiento del toro. Un animal que durante diez minutos defiende su vida atacando para morir fulminantemente de una estocada certera; o si se demora por el poco acierto del matador, no más de cinco minutos.

El toro de lidia es un animal único en su especie que pasta en su medio ambiente en libertad. Privilegio que no tienen la mayoría de los animales de compañía, ni otras especies cuyas carnes se destinan al consumo humano. A los animales de compañía los condenamos a no vivir en su medio natural, a obedecernos en todo y a atarlos con una cadena o ponerles un bozal cuando los sacamos de paseo, cosa lógica por si su instinto animal se rebela y puede sacar su fiereza dormida. Pero nadie se ha preguntado qué siente un perro encadenado y embozado. Podría ser también una tortura. Además, también morirá cuando le llegue su hora tras una lenta agonía o de un pinchazo letal; sin haber tenido el privilegio de vivir libremente en su medio.

Gracias a las corridas de toros se está conservando una especie que hubiese desaparecido como su antepasado el uro, que habitó en Europa, Asia y África y se extinguió hace siglos debido a la caza y pérdida de hábitat.

Toda vida tiene un final. ¿Se han parado a comparar la muerte del toro con la de muchos humanos que si no morimos debido a la estocada de un infarto o un accidente, normalmente demoramos el final con largas agonías, que implican muchos sufrimientos?

Defendemos únicamente la cultura de la vida, tratando de obviar y ocultar los sufrimientos y la muerte.