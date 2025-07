Corrupción

Todos los partidos, cuando ostentan poder, son caldo de cultivo de corruptos. Pocos se libran; y, probablemente, eso es debido a que no lo han ... ejercido.

El problema no está en los partidos si no en la condición humana. Por ello, es buena la alternancia. No hay mayor fiscalizador que tu contrario.

Aquellos que aspiran a eternizarse en el poder, se vuelven dictadores y ya sabemos lo que nos traen las dictaduras y su inmunidad: el atropello de las libertades y que individuos de baja catadura se aprovechen para su enriquecimiento al creerse intocables.

Da igual que sean izquierdas, derechas, ultras de ambos signos o 'mediopensionistas'. Hemos comprobado que los partidos totalmente honrados no existen; y que son caldo de cultivo donde los ambiciosos y delincuentes ven fácil la posibilidad de enriquecerse al creerse intocables.

Creo que es buena la alternancia en el poder. Periodos cortos de mandato y endurecimiento de las penas para aquellos que delincan, derogándolas hasta que hayan devuelto todo lo robado.