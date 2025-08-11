Conflicto de intereses

Compartir

Con el transcurso del tiempo, la gestión de las sociedades provoca entre los diferentes grupos desavenencias que, de forma más o menos grave, afectan al ... conjunto de la sociedad. En este momento, las relaciones que debería haber entre los representantes de los diferentes estamentos y que tendrían que regir de acuerdo a una manera previamente establecida se están viviendo de una manera confusa. Los gobiernos deben ser capaces de generar buenos rendimientos en forma de políticas, programas y servicios públicos, al tiempo que construyen una relación de confianza con la sociedad.

La corrupción es una de las cuestiones más corrosivas de nuestro tiempo: malgasta los recursos públicos, aumenta la desigualdad económica y social, alimenta el descontento y la polarización política y minora la confianza en las instituciones. El poder es necesariamente relacional, de manera que no es posesión de nadie, sino el resultado de una relación. Rousseau afirma, en este sentido, en su 'Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres', que «el primero que tras haber cercado un terreno decidió decir 'esto es mío' y encontró personas lo bastante simples para creerle, fue el fundador de la sociedad civil».

