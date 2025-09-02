La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cuidar nuestros montes y playas

JUAN GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Martes, 2 de septiembre 2025, 01:26

Soy cartagenero de nacimiento, pero mi residencia, por motivos laborales y familiares, se encuentra lejos de esta tierra. Aun así, siempre que tengo oportunidad intento ... viajar a nuestra Región y caminar por sus playas, campos y montes, seguir descubriendo las decenas de tesoros que guarda esta tierra.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un bañista en la playa de Entremares en La Manga al entrar en parada
  2. 2 La Princesa Leonor aterriza en la AGA de San Javier «con muchas ganas de volar, pero poco a poco»
  3. 3 Buscan a un hombre desaparecido este domingo en la playa fluvial de El Jarral, en Abarán
  4. 4

    La sanidad pública avanza en la Región de Murcia con rostro de mujer
  5. 5

    Sustraen en Fortuna tres palomos que valen 170.000 euros
  6. 6 El Ayuntamiento de Murcia se hace con las cocheras de Latbus para su uso en la nueva concesión
  7. 7 Los restos humanos hallados en la casa de Mazarrón donde buscaban a los ecuatorianos desaparecidos corresponden a dos cuerpos
  8. 8

    Un gran terremoto deja más de 800 muertos y 2.700 heridos en Afganistán
  9. 9 Cae un grupo criminal tras más de 40 robos en La Aljorra y El Albujón
  10. 10

    El atasco en los juzgados de la Región va a más y se quintuplica el tiempo para tramitar un despido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Cuidar nuestros montes y playas