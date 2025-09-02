Cuidar nuestros montes y playas

Soy cartagenero de nacimiento, pero mi residencia, por motivos laborales y familiares, se encuentra lejos de esta tierra. Aun así, siempre que tengo oportunidad intento ... viajar a nuestra Región y caminar por sus playas, campos y montes, seguir descubriendo las decenas de tesoros que guarda esta tierra.

Pero tras este período estival, me voy con una sensación agridulce. He recorrido bellos rincones, pero para llegar a ellos o en el propio lugar, he atravesado caminos y carreteras secundarias o terciarias, cuyos laterales se han convertido en vertederos improvisados. Caminos custodiados por decenas de latas, plásticos, cartones y botellas.

Desconozco el régimen competencial local, es decir, quién tiene la responsabilidad de su cuidado. Sé a quién pertenece el Gobierno regional, pero también he recorrido caminos de municipios con regidores de otros signos políticos y en ellos ocurre lo mismo. El sentido común me dice que la responsabilidad es compartida, dependiendo del camino o carretera. Por tanto, señalo a unos y otros. El régimen competencial no puede servir de excusa para la dejación de funciones y el pasarse la pelota, sino que debe ser imperativo para el diálogo, coordinación y reparto de tareas.

También asumo la responsabilidad que tenemos los ciudadanos. No me entra en la cabeza quién es capaz de tirar una lata de cerveza al suelo en un entorno protegido, pero es que hay lugares que no han sido limpiados en meses o en años, las marcas borradas por el efecto del tiempo y el sol les delata.

Es difícil que la administración haga pedagogía en dicha cuestión, que nos solicite cuidar nuestro patrimonio natural, cuando ella misma no pone en práctica esta máxima. Por ello, apelo a la ciudadanía murciana, orgullosa de su tierra, a que exija a políticos y compatriotas el cuidado y respeto que merecen nuestras playas, campos y montes.