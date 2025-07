El Papa en el 'Time'

Compartir

Hacía décadas que el 'Time' no dedicaba su portada a un Papa. Pero no es tan raro que lo haga ahora, dado que León XIV, ... que nació en Chicago, no dijo ni pío cuando Donald Trump se atrevió a disfrazarse de Papa, ni incluso cuando se atrevió a lanzar un ataque intercontinental que podía haber desencadenado una guerra mundial.

Se comprende que el 'Time' solo ponga su foto como un niño de seis años con su familia, que seguro deseará volver a ver, allí o en Roma, al nuevo flamante León papal.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión