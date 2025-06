El vicio de robar

Compartir

Cuando aún no existían los medios de grabación y vigilancia de las últimas décadas, en el momento que un joven iniciaba su vida laboral era ... advertido por sus padres para que jamás se le ocurriera meter la mano en el cajón. De hecho, los empresarios probaban a sus trabajadores dejando dinero o algún objeto valioso al alcance de sus empleados para comprobar su reacción. Aunque algunos humanos no podemos resistir la tentación de robar una sandía cuando pasamos por una plantación que creemos que no está vigilada, simplemente, bastaría con pensar en las gotas de sudor que ese agricultor ha derramado para conseguir ese fruto.

El bochorno que nos produjo la presunta trama de mordidas del triunvirato de Koldo, Ábalos y Cerdán la pasada semana sobrepasa al ámbito familiar de los actores implicados. El más que probable adelanto electoral para el próximo otoño podría afectar a cientos de miles de trabajadores de baja cualificación que, ante un cambio del color del Gobierno, verían retroceder los derechos adquiridos en las últimas legislaturas. Sería recomendable resistirse a los maletines de fajos de billetes sujetos con elásticos. No se trata de los años que puedan pasar en su centro penitenciario de referencia, sino a los millones de votantes que puedan quedar en la cuneta.

