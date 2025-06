Sobrevivir a los 80

Habían pasado 36 años cuando se celebró el primer reencuentro y el primer recuento de un grupo de compañeros del Colegio Azorín que habían finalizado ... la Educación General Básica (EGB) en el verano de 1978. A pesar de enfrentarse en plena adolescencia a los peligrosos 80; es decir, el consumo de drogas autorizadas y prohibidas, y la conducción de motos y autos sin la obligación de llevar casco y cinturón de seguridad, respectivamente; el recuento resultó favorable en un altísimo porcentaje.

Desde el año 2014 hemos celebrado nueve cenas de aniversario de aquel emotivo momento en el que nos identificamos con una pegatina en el que plasmaba nuestro nombre y apellidos. Difícilmente reconocer en unos quincuagenarios a aquellos chavales de 14 años de finales de los años 70.

Precisamente fue en el encuentro de 2018 cuando me senté al lado de mi compañero Domingo Roca. Un gran tipo que vivía cerca del colegio y no se quedaba a almorzar en el comedor. Todos los días, entraba unos minutos antes del comienzo de la clase de las 15 horas con su peinado de raya y bien perfumado, nada que ver con los que llevábamos el peinado de por la mañana. Durante más de dos horas tuvimos la oportunidad de contarnos a grandes rasgos el transcurso de nuestra vida en aquel lapso de tiempo. Me alegró haber coincidido en ideología y haber trabajado una quincena de nuestra vida laboral en el mismo departamento.

Tras recibir la noticia de su fallecimiento el pasado 8 de junio, acudí al tanatorio para mostrar mis condolencias a su familia. Una pérdida prematura y muchos proyectos por realizar. Querido compañero, que la tierra te sea leve.