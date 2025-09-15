En los años ochenta, en los noventa, en los dos mil..., no pocos asalariados han tenido y tienen que reclamar el finiquito a su empleador ... cuando finaliza su contrato. A día de hoy, la excusa es tan poco original como la que usaban con los padres de los jóvenes que ahora se encuentran en los albores de su vida laboral: «Ya le vale a mi asesor laboral».

Es tan simple como saber interpretar un recibo de nómina para evitar posteriormente sorpresas y saber que, si no te han prorrateado la parte proporcional de tu paga extra y los días de vacaciones correspondientes al periodo de tu contrato, tendrás que estar atento por si acaso tienes que exigir esos derechos laborales que tanto esfuerzo costó conseguir a nuestros padres y abuelos.

Aquello de ingresar en una empresa de aprendiz y jubilarte de maestro en la misma es harto infrecuente. Las necesidades de un mercado laboral en efervescencia obligan a muchos trabajadores a tener que firmar contratos por meses, días e incluso horas. Por tanto, se debe estar atento para evitar confusiones que en el mayor de los casos son involuntarias y también por si aún queda algún 'pirata' dispuesto a ahorrarse el maldito finiquito.