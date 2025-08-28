La importante labor del Seprona

Durante más de 30 años estuve quemando los restos de poda a pie de monte. Recuerdo que mi padre y mi abuelo estuvieron a punto ... de provocar un incendio que afortunadamente pudieron sofocar por sus propios medios. Aunque aquel día no estuve presente, cada vez que encendía una cerilla para prender las ramas tenía presente el riesgo que corría cometiendo aquella imprudencia. Sin embargo, siempre encontraba una excusa para encender una pequeña hoguera, incluso con los chupones recién cortados de los olivos.

El olor a humo en la ropa me delataba al llegar a casa y me servía para recibir una reprimenda que tenía que aceptar por mi incapacidad de controlar la emoción que me producía todo el proceso: desde los intentos fallidos de prender el fuego, hasta ver como desaparece la incandescencia de las brasas y el posterior cubrimiento con tierra.

Probablemente, mi dependencia al fuego que siempre resultó inofensiva la debería haber tratado con un especialista. Sin embargo, una mañana de domingo mientras quemaba unos arbustos apareció un agente del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) que, aunque me podría haber impuesto una sanción, simplemente me señaló los riesgos a los que me enfrentaba si continuaba con mi afición al fuego e incumpliendo la ley que prohíbe la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola, incluyendo los restos de poda de jardín.

Pero lo más importante es que gracias a aquella sugerencia llevo más de dos años concienciado en que hay otros métodos para deshacerse de los residuos que generan las podas y desbroces sin el peligro de ser el responsable de uno de esos incendios que arrasan cientos de hectáreas de bosques, y asimismo, la fauna y las pérdidas materiales y humanas.