El día que murió Franco

JOSÉ SOLANO MARTÍNEZ

Jueves, 20 de noviembre 2025, 00:44

Mi padre solía madrugar y mientras se afeitaba se informaba a través de la radio. Aunque hoy se cumplen cincuenta años de la muerte de ... Franco, aún recuerdo cuando entró a su habitación y le comentó a mi madre el fatídico desenlace. Tal vez, en un primer momento pensaron que no fuera al colegio, pero finalmente me fui a la parada del autobús escolar para ir a la escuela. Pese a que un alto porcentaje de los niños estábamos al tanto del fallecimiento del jefe del Estado, nuestros padres decidieron que no faltáramos a las aulas.

