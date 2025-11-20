El día que murió Franco

Mi padre solía madrugar y mientras se afeitaba se informaba a través de la radio. Aunque hoy se cumplen cincuenta años de la muerte de ... Franco, aún recuerdo cuando entró a su habitación y le comentó a mi madre el fatídico desenlace. Tal vez, en un primer momento pensaron que no fuera al colegio, pero finalmente me fui a la parada del autobús escolar para ir a la escuela. Pese a que un alto porcentaje de los niños estábamos al tanto del fallecimiento del jefe del Estado, nuestros padres decidieron que no faltáramos a las aulas.

Una vez en el patio y pasados unos minutos de la hora habitual a la que cantábamos el himno nacional, el director del centro se dirigió a todos los alumnos para informarnos de que se suspendían las clases por la muerte del generalísimo y advertirnos de que guardáramos silencio hasta que volvieran los autobuses para que pudiéramos regresar a casa.

El día transcurrió sin apenas nada que destacar, salvo el intenso movimiento de parejas de la Guardia Civil y la suspensión de la programación ordinaria de la televisión. A la hora de la cena, en mi casa todavía continuábamos siendo franquistas y, como anécdota, recuerdo que mi padre enalteció la figura del dictador como un militar de orden que, finalizada la Guerra Civil, permitió que todo aquel español que no estuviera de acuerdo con los ganadores de la contienda tuvieran a su disposición unos barcos desde el puerto de Valencia para poder exiliarse.

Durante muchos años creí aquella falacia. Probablemente hasta que en la universidad el profesor de Historia Contemporánea desmontó algunos mitos del franquismo. Desgraciadamente, mi padre y otros tantos niños de la guerra fueron manipulados por la propaganda de los insurrectos y sirvieron de transmisores de sus mentiras.