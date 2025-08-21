La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cena de primos

JOSÉ SOLANO MARTÍNEZ

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:28

Con el título 'Cena de primos' se recoge una reunión de primos septuagenarios y sexagenarios con sus hijos y nietos para compartir unas viandas sobre ... una larga mesa. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo extraordinario se debe a que la anfitriona es María José, hija de emigrantes españoles nacida en Lyon y que hace unos años decidió unir a toda su familia española –a mediados de agosto– en la casa de sus abuelos Pedro y Ana María, que primeramente heredó su madre y tras su fallecimiento pasó a ser propietaria de la misma.

