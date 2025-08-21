Con el título 'Cena de primos' se recoge una reunión de primos septuagenarios y sexagenarios con sus hijos y nietos para compartir unas viandas sobre ... una larga mesa. Nada nuevo bajo el sol. Sin embargo, lo extraordinario se debe a que la anfitriona es María José, hija de emigrantes españoles nacida en Lyon y que hace unos años decidió unir a toda su familia española –a mediados de agosto– en la casa de sus abuelos Pedro y Ana María, que primeramente heredó su madre y tras su fallecimiento pasó a ser propietaria de la misma.

Como muchos españoles, ante la escasez de oportunidades en los cincuenta y sesenta de la pasada centuria, su madre tuvo que salir de España como emigrante. Pese a las dificultades que encontró en un país en el que tuvo que aprender el idioma, trabajando largas jornadas fuera de su patria, se labró un buen futuro para sus hijas. Hoy por hoy, la hija de Lola y Pepito pasa largas temporadas en el pueblo, donde se ha integrado estupendamente con sus vecinos de la zona oeste de Cartagena.

Probablemente, en unos años fijará su residencia en aquella casa humilde que construyeron sus abuelos en 1920 y educaron a sus seis hijos: Eulalia, Carmelo, Lola, María, Pascual y Ana María. Aquellos niños de la guerra que salieron adelante a pesar de los obstáculos a los que se debieron enfrentar.