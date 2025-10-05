Casas de campo que parecen cárceles

Compartir

Afortunadamente, todavía quedan algunas casas en el campo a las que se puede acceder sin tener la sensación de entrar a un centro penitenciario. Sin ... embargo, los nuevos propietarios que remodelan las viviendas que adquieren previa compra o tras haberlas recibido por herencia, anteponen la seguridad a disfrutar de la posibilidad de ver desde sus ventanas el paso de un rebaño de cabras y ovejas, el correteo de una bandada de perdices o algún zorro despistado que recorre los caminos antes de que aparezcan los primeros rayos de sol. Aun sabiendo que el miedo es libre y que cada cual tiene sus motivos para protegerse, considero excesivo vallar todo el perímetro de una residencia, colocar sobre esa valla una malla de ocultación, rejas de hierro en puertas y ventanas, sistema alarma, cámaras de seguridad y perros potencialmente peligrosos en el interior de la finca.

De momento, no he necesitado ninguno de los medios de protección anteriormente citados. Mi casa no tiene ni unas simples rejas en las ventanas y desde que se construyó, a mediados de los años cincuenta, pese a estar algunos periodos de tiempo deshabitada jamás han intentado entrar ni se han llevado ningún apero de los que pasan largas temporadas en el huerto. Probablemente, esa confianza se debe a no haber sido víctima de ningún tipo de robo, aunque en el momento presente, creo que gozo de una inmunidad colectiva; es decir, el ladrido de los perros y las cámaras de seguridad de mis vecinos, que siempre apuntan al exterior pese a estar prohibido, quizá disuaden a los amigos de lo ajeno, si es que en algún momento existieron.

