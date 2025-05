Un lema que nos interpela

Compartir

Ante tantos gestos maravillosos del Papa León XIV como estamos viendo en estos días, me detengo por un momento en su lema: «En aquel que ... es uno, ser uno». No es solo una frase bonita, es una invitación a tomarnos en serio la unidad, tanto en la Iglesia como en la calle. No se trata de pensar igual, sino de aprender a convivir y a respetarnos en lo distinto. De construir puentes como él mismo ha dicho al comenzar su pontificado, y no muros.

La unidad se nota en lo cotidiano, en cómo tratamos al otro, en cómo incluimos al que queda fuera. También me parece que es un reto personal. Supone cambiar por dentro, dejar que el Espíritu nos mueva a gestos concretos de fraternidad. Menos discursos y más compromiso real. Ojalá vivamos esta unidad con hechos, porque una comunidad unida, con amor y justicia, puede transformar mucho más de lo que creemos,

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión