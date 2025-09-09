'In memoriam' de Antonio Carrión de Lara

Tú eras de periódico. De comprarlo religiosamente todos los días y sentarte a leerlo en tu sillón. Creo que por eso te escribo por este ... medio, porque sé que donde estés, hoy también lo has comprado y lo leerás, cuando puedas.

Hay varias cosas que quería decirte, no me van a salir todas, y aunque algunas te las dije en persona, hay más, mucho más, porque tú eras mucho más. Te cuento. Cuando ya te fuiste, vino mucha gente que te quería, o que quería a Santa o a tus hijas, a mostrar su cariño. Todos opinaban algo bastante similar, y es que eras único, todo un personaje. Con bigote, pelo largo y sombrero, te quedabas en la retina de todo aquel que te viera, aunque fuera poco tiempo.

Entré en La Circular la primera vez con 17 años y mira a dónde llegamos. Me acogiste con los brazos abiertos y me hiciste sentir como en casa. Hiciste de tu hogar mi hogar y ganaste un hijo, y yo gané otro padre. Contigo de charleta estaba cómodo, como cuando te descalzas y te pones las zapatillas de estar por casa después de un largo día de trabajo. A Aurora muchas veces le costaba arrancarme de allí porque nos poníamos a cascar y no había fin.

Y es que escuchándote no solo te lo pasabas bien, sino que se aprendía mucho, más de lo que tú te creías.

Y entre esas cosas que aprendí de ti fue mucha más murcianía. Porque, teniendo un padre cartagenero, hay que ver que murciano más murciano eras, Antonio. No te faltaba detalle, tu chaleco de huertano lleno de pines, tu salchicha seca y tu hueva con almendras, tus michirones bien de picante, tu amor por y sufrimiento con el Real Murcia, tu pastel de carne para ver el Entierro, tu tortilla de habas en Nochebuena, tus «¡pero pijo!»... Cuántas cosas aprendí de ti y cuánto les trasmitiré a mis hijas.

Pero aun así, se nos han quedado cosas por hacer. No llegamos a ir juntos a ver el musical de 'El Rey León' en aquel viaje a Madrid que nunca hicimos, ni pudimos ir a Liverpool para entrar en The Cavern a bebernos un whisky, ni al final te hice cofrade del Cristo del Perdón, ni pudimos echarnos la última caña que nos prometimos en el Torremolinos...

En fin, se va hacer duro no verte más, porque hay tanto que nos recordará a ti que te tendremos siempre muy cerca. Los alboroques contigo serán obligados, creo que hay pocas cosas más acertadas para honrar tu memoria.

No quisiera terminar sin hacerte saber que tu obra, tu ilusión, está terminada y está preciosa. Es un gran belén. Un belén de época, enorme, como el que tú tenías en tu casa de encima del Teatro Circo cuando eras un crío. Pero estate tranquilo, no le voy a contar a nadie cuánta pasta te dejaste en él. Dinero y palabras, como tu solías decir. Me fastidia que no lo hayas podido ver, no es justo, no lo merecías. Lo montaremos con las instrucciones que tú nos dejaste. Intentaremos estar todos juntos y disfrutar como tu hubieras querido.

Descansa mucho Pelos, y allí donde estés, duerme, duerme Negrito.