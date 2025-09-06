La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Quejas por el estado de Playa Paraíso

JOSÉ MARÍA GARCÍA DELGADO

Sábado, 6 de septiembre 2025, 08:25

Como propietario, vecino y contribuyente, y en común acuerdo en representación de los vecinos de Playa Paraíso, expongo a quien corresponda del Ayuntamiento de Cartagena, ... tras el peregrinaje que llevamos de muchos años para recuperar el estado de nuestra playa, que se encuentra en una situación calamitosa, debido a la ausencia de mantenimiento, carencias que soporta y dejadez por parte de la Administración. No sabemos si estamos ante un vacío legal o una laguna jurídica, al no contar con soluciones directas del Consistorio o de Costas.

