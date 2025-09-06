Quejas por el estado de Playa Paraíso

Compartir

Como propietario, vecino y contribuyente, y en común acuerdo en representación de los vecinos de Playa Paraíso, expongo a quien corresponda del Ayuntamiento de Cartagena, ... tras el peregrinaje que llevamos de muchos años para recuperar el estado de nuestra playa, que se encuentra en una situación calamitosa, debido a la ausencia de mantenimiento, carencias que soporta y dejadez por parte de la Administración. No sabemos si estamos ante un vacío legal o una laguna jurídica, al no contar con soluciones directas del Consistorio o de Costas.

Es por ello que me dirijo a ustedes, y con la esperanza y confianza de su buen hacer, y que sin duda sabrán valorar el sentimiento y el cariño que profesamos a esta tierra. De ahí nace esta inquietud de mejorar esta playa maravillosa. Dándoles las gracias anticipadamente, estamos seguros todos los vecinos de Playa Paraíso que el próximo año tendremos la alegría de las mejoras realizadas.

