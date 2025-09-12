Microsociedades
JOSÉ LUIS DÍAZ RUIZ
Viernes, 12 de septiembre 2025, 00:02
Viví más de una década cerca de París y, al recorrer Saint-Denis, descubrí cómo un barrio europeo puede quedar sometido al islamismo. Basta observar: ... mujeres cubiertas de pies a cabeza, discursos intolerantes y una presión social que convierte la religión en norma colectiva. Lo que aparenta ser elección individual es en realidad imposición comunitaria.
El vecindario actúa como vigilante. Se obliga a mujeres y niñas a usar velo, se exige a los hombres asumir un rol de guardianes y se controla que las familias acudan a la mezquita, consuman halal y cumplan con el Ramadán. Quien se desvía, pierde reputación, arrastra a su familia a la vergüenza y sufre rechazo y violencia. En estos espacios, la libertad individual desaparece bajo un férreo control social.
Lo más grave es la ausencia de los gobernantes. A través del clientelismo electoral han permitido el aislamiento de estas microsociedades, levantando muros culturales y religiosos en plena Europa. La democracia se debilita mientras la igualdad y la libertad retroceden.
España debe mirar este ejemplo: la creciente abstención electoral favorece a gobiernos que, con menos votantes, concentran mayor poder. Mi propósito es advertir sobre este proceso silencioso que erosiona nuestras sociedades desde dentro.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.