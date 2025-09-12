Viví más de una década cerca de París y, al recorrer Saint-Denis, descubrí cómo un barrio europeo puede quedar sometido al islamismo. Basta observar: ... mujeres cubiertas de pies a cabeza, discursos intolerantes y una presión social que convierte la religión en norma colectiva. Lo que aparenta ser elección individual es en realidad imposición comunitaria.

El vecindario actúa como vigilante. Se obliga a mujeres y niñas a usar velo, se exige a los hombres asumir un rol de guardianes y se controla que las familias acudan a la mezquita, consuman halal y cumplan con el Ramadán. Quien se desvía, pierde reputación, arrastra a su familia a la vergüenza y sufre rechazo y violencia. En estos espacios, la libertad individual desaparece bajo un férreo control social.

Lo más grave es la ausencia de los gobernantes. A través del clientelismo electoral han permitido el aislamiento de estas microsociedades, levantando muros culturales y religiosos en plena Europa. La democracia se debilita mientras la igualdad y la libertad retroceden.

España debe mirar este ejemplo: la creciente abstención electoral favorece a gobiernos que, con menos votantes, concentran mayor poder. Mi propósito es advertir sobre este proceso silencioso que erosiona nuestras sociedades desde dentro.