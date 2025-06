¿Sabe el Ayuntamiento de Murcia de la contaminación acústica? ¿De los decibelios? ¿De los derechos de los ciudadanos al respecto? ¿Del derecho al descanso ... o a la actividad normal de la vida cotidiana? ¿De poder leer, estudiar, charlar... sin la interferencia de ruidos atronadores? Supongo que sí, dado que el tema es recurrente desde hace tiempo en nuestra ciudad.

Por tanto, no cabe pensar que se deba a la ignorancia. Más bien se trata de falta de voluntad o tal vez de incompetencia. En concreto, me estoy refiriendo a la zona del llamado Jardín Chino y sus aledaños, que ha sido tomada desde hace tiempo como zona de diversos eventos indefectiblemente acompañados por estruendosas y machaconas músicas. Alrededor de dicha zona vivimos miles de ciudadanos que no tenemos más remedio que sufrir con frecuencia semejante tortura, ya que es raro el fin de semana que no se celebre 'algo' y que a veces comienza de buena mañana y dura hasta altas horas de la noche.

Las llamadas frecuentes de queja a la Policía Municipal suelen ser contestadas siempre con un «tienen autorización del Ayuntamiento». Y ahí se acaba todo: agua y ajo.

La triste conclusión de todo esto es que falta interés o inteligencia para gestionar la asignatura pendiente de la contaminación acústica en Murcia, o que quizá primen otros intereses antes que la salud y la tranquilidad de los ciudadanos.