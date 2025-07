Caos circulatorio

Compartir

La movilidad en vehículos ligeros y autónomos como patinetes, bicicletas u otros inventos eléctricos con batería ha proliferado vertiginosamente por la ciudad, provocando el caos ... en el tráfico por calles y aceras. Estos vehículos que parecen avanzar a mayor velocidad de la que lo hacen las personas o grupos responsables de su control, no parecen disponer todavía de un plan de tráfico avanzado y así poder implantar las vías adecuadas por donde todos ellos puedan circular sin peligro hacia los viandantes, que, aun no teniendo culpa de nada, serán quienes sufran en sus carnes estas tardías inversiones que no llegan y que son tan necesarias.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión