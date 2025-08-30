Diez días y diez noches de torturas

Este es el siniestro título de un reto con el que un 'streamer' francés se ha hecho famoso. Contaba con más de un millón de ... seguidores y en sus retransmisiones el sujeto era golpeado y obligado a ingerir sustancias nocivas.

No conforme con ello se lanzó al reto de someterse a torturas, humillaciones y golpes durante diez días, también retransmitidos en directo.

Independientemente de cuánto puede haber de real en todo ello –la policía francesa lo está investigando actualmente–, lo cierto es que el 'streamer' ha fallecido durante una de esas retransmisiones.

Lo terrible de la noticia no es que una persona decida someterse a torturas mientras lo retransmite en directo, que también. Lo terrible es que haya más de medio millón de personas siguiendo el reto, entre ellas dos conocidos futbolistas de la liga francesa.

¿Hasta qué punto de depravación hemos llegado que consideramos como entretenimiento ver cómo se tortura y se somete a vejaciones a otras personas? ¿Qué tipo de sociedad estamos creando para que este tipo de 'productos' tenga semejante aceptación?