Zapatero, trasvases cero

Yo pensaba que ningún presidente podría superar en ineptitud al señor Zapatero. Pero este lo está consiguiendo. Cómo pretenden gobernar en la Región Murcia si ... son incapaces de ver las beldades del Trasvase. Es imposible no hablar de agua para todos sin entrar en política. Yo soy de centro, aunque milite en el PP. Me sentí engañado cuando después de 8 años en el poder, no se realizó el Trasvase del Ebro.

Podemos pensar que los políticos usan el agua, como muchas otras cosas, para ganar votos. Lo que me fastidia es que algún amigo mío socialista defienda los antitrasvases, cuando una conexión de cuencas acabaría con todos los problemas de una vez por todas, incluidas las riadas del río más caudaloso de España, que a su paso por Zaragoza, dos veces que estuve, dos veces que casi se desborda. ¿Es mejor tirar el agua al mar? ¿Al océano? No, es que tienen que llevar un mínimo para que los peces naden. Vale, ¿pero ese mínimo se puede subir cuando hay agua de sobra en Entrepeñas y Buendía? Son tramposos y García-Page, un impresentable. Hasta para sus mismos compañeros socialistas. Qué lastima que no hubiese un partido murcianista con 8 diputados. Que conste que soy centrista y, en concreto, suarista... Pero parece que los políticos honrados ya no quedan. Por eso no hay partidos de centro, solo extremistas, hipócritas y anarquistas. Y así nos va.

