Plan Hidrológico Nacional

Noticia de última hora, España ha vertido al mar la cantidad de agua que consumen todos los españoles en un año: 6.000 hectómetros cúbicos, ... y no le da vergüenza a ningún político. Sobre todo a aquellos que ahora nos desgobiernan. ¿Saben por qué? Exacto, porque no tienen ni pizca de vergüenza. ¿Y qué es lo peor? Que si gobernase o gobernara otro partido diferente, hubiese sido igual. No les importa. Solo les importa nuestro voto.

Por eso mucha gente deja de votar. Yo pienso que hay que votar, pero no a los extremos, sino al centro, que sería quien regularía para que la barca no naufragase. Y es que desde que nos dejó don Adolfo, venimos naufragando por ambas partes. Los políticos han ido perdiendo el norte, poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Y claro, así nos va. Con tal de gobernar se venden al mismo diablo. Y claro, al final se lleva su alma. Y sin alma, ¿qué bueno pueden hacer? 'Pos na de na'.

