Tras los incendios

Los incendios que han asolado y están asolando nuestros montes, y la deficiente gestión que las autoridades públicas han realizado de esta catástrofe humana y ... natural, amenazan con debilitar la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas. Entre los vecinos de las poblaciones afectadas por el fuego comienza a extenderse la convicción de que solo el pueblo salva al pueblo. La falta de coordinación entre administraciones, las acusaciones cruzadas entre los dos grandes partidos y la ausencia de asunción de responsabilidades están, desgraciadamente, multiplicando la legítima desconfianza de la ciudadanía hacia la clase política.

La falta de diligencia de las autoridades no debería alimentar eslóganes ni causas populistas que, aunque nacen de una dramática realidad contrastable, no ofrecen soluciones reales. Las instituciones democráticas siguen siendo el mejor recurso con el que contamos para garantizar la seguridad de nuestros bosques y montes. El descontento debe servir para redoblar nuestra exigencia y reclamar un desempeño más leal, responsable y diligente por parte de quienes nos representan.

