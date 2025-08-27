Ninguna universidad española en el top 100

En el prestigioso Ranking Académico de Universidades del Mundo, conocido popularmente como Ranking de Shanghái, que vuelve a encabezar Harvard por tercer año consecutivo, ninguna ... universidad española figura entre las 100 primeras. Solo la de Barcelona se encuentra entre las 200 mejores, y únicamente hay 10 entre las 500 primeras. A nivel general, España ocupa el puesto 20.

Hace mucho tiempo que los rankings internacionales le sacan los colores a la educación en España y, muy especialmente, a la educación universitaria, lo que en nuestro caso, con la historia y la relevancia que algunos de nuestros centros tuvieron en el origen de la universidad en Europa, es especialmente lamentable. Es verdad que los rankings son un indicador más y que no se deben absolutizar. Me parece que esta situación no es de extrañar vista la tendencia a lo largo de los años, Pienso que deberíamos tomarnos el asunto muy en serio. Ante los males endémicos, al menos así lo parecen, no hay soluciones mágicas, pero lo que sin duda no ayuda nada es tener a un Gobierno azuzando la absurda polarización entre universidades públicas y privadas que, como en tantos otros ámbitos, no responde a criterios científicos, sino ideológicos.