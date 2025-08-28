Males mayores
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Jueves, 28 de agosto 2025, 00:27
Los habitantes de gran parte de Galicia, de Castilla y León y de Extremadura, además de las graves pérdidas materiales, llevan días respirando humo y ... soportando niveles de contaminación por humo, en muchos casos, 40 veces superiores a los que la OMS recomienda. Los hospitales de las zonas afectadas han registrado un importante ascenso de los ingresos por problemas respiratorios y la mala calidad del aire ha obligado, de nuevo, a usar mascarillas. Ante esta grave situación, una vez se acaben los incendios, ¿se está poniendo los medios necesario para evitar males mayores?
