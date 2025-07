Compartir

Estos días he visto con referencia a la lectura que si no se disfruta y si no es buena la comprensión lectora es más difícil ... desarrollar un pensamiento crítico, es más fácil perder espacios de libertad y sucumbir a la desinformación. La lectura y la compresión lectora aumentan la capacidad de atención que, en un entorno digital, se ha convertido en una de las dimensiones esenciales de la inteligencia. Los niños que no tienen libros en casa suelen sufrir un retraso cognitivo de un año y medio respecto a los que tienen en casa al menos cien libros.

