Insostenible...
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 01:12
El curso político se presenta insostenible, nunca mejor dicho. Recuerdo que este curso comienza, una vez más, sin los Presupuestos Generales del Estado, y sin ... clara perspectiva de que los vaya a haber. El horizonte judicial del entorno del Gobierno es plomizo. Parece claro que el imputado fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, arrastrará aún más el crédito de la institución al seguir en el cargo y atreverse a inaugurar solemnemente el curso judicial.
Los datos reales de la economía son preocupantes, la presión fiscal está disparada y el hartazgo de la ciudadanía con sus gobernantes no hace más que crecer. La situación sería insostenible para cualquiera que tuviera un mínimo de sentido de Estado, pero la única sorpresa que podemos esperar de nuestro presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es una nueva treta para seguir aplicando su conocido manual de resistencia.
