El inédito apagón del pasado día 28 de abril nos hizo conscientes de la dependencia de la electricidad, de la telefonía y de todos los ... sistemas tecnológicos. A pesar del caos generalizado, la labor del personal de los servicios de emergencia, de las fuerzas de seguridad del Estado y, sobre todo, la responsabilidad de la sociedad civil, hicieron que no hubiera que lamentar daños personales importantes. Una vez más, ante una crisis severa, la sociedad civil ha sabido responder con sosiego, civismo y solidaridad.

No se produjo un incremento de la delincuencia en las horas en las que fallaron los sistemas de seguridad que dependen de la electricidad. Síntoma de que España es un país más seguro de lo que algunos quieren hacer creer. A pesar de la clara demostración de responsabilidad por parte de los españoles, notamos que nuestro Gobierno no estuvo ni continúa estando a la altura, después de más de un mes continuamos sin saber las causas, y no solo eso, ni se habla ya del tema. Claro que en estos momentos los problemas de Gobierno y del partido están por encima de la atención a los españoles.