Gracias, doctor Salcedo

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Jueves, 28 de agosto 2025, 23:56

Cuando vi el artículo del doctor César Salcedo Cánovas en LA VERDAD el 22 de agosto, me vino la imagen de mi padre. Sufría una ... osteomielitis crónica en una pierna desde niño. En los últimos años fue intervenido en varias ocasiones y seguía tratamiento para combatirla. Ya no se podía hacer nada más, le dieron fecha para una amputación. Pero gracias a la doctora Rocío Llanos, del Morales Meseguer, que lo derivó a La Arrixaca y, más concretamente, al doctor Salcedo, el cual empleó una técnica novedosa, con conexión a una máquina durante el ingreso hospitalario, ¡salvó la pierna y acabó con la infección! Cíclicamente leo algunos de sus éxitos, no me extraña lo más mínimo. ¡Es un ejemplo a seguir! Solo puedo desearle lo mejor. Gracias, doctor.

