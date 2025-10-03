Democracia amenazada
JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ
Viernes, 3 de octubre 2025, 00:49
Después de décadas de avance que se presumía imparable, la democracia está en retroceso en el mundo. Hemos asistido a episodios de cierta gravedad, como ... el despliegue del ejército en ciudades gobernadas por la oposición, la erosión de la independencia judicial, el hostigamiento a las personas inmigrantes sin respeto a ninguna garantía. Muchos de los problemas que afectan a los sistemas democráticos son, en mayor o menor medida, comunes a todo Occidente. Lo es también el desconcierto ante la polarización y la quiebra de la confianza en las instituciones.
