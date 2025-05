Compartir

Ha pasado ya más de un mes y me parece conveniente tener un recuerdo. Un sentimiento particular, mezcla de tristeza y gratitud, recorrió hace un ... mes el planeta. No es exageración. La unánime reacción suscitada por la muerte del Papa Francisco –el pasado 21 de abril– entre los líderes mundiales representó un caso atípico e irrepetible. De Vladímir Putin a Volodímir Zelenski, de la izquierda latinoamericana al presidente de EE UU, Donald Trump, de Irán a la Comisión Europea, todo eran elogios al liderazgo espiritual que ha ejercido en estos doce años Jorge Mario Bergoglio.

La Torre Eiffel quedó a oscuras la noche de su muerte para rendir homenaje al Papa que, con su encíclica 'Laudato Si', dio un impulso decisivo a la lucha contra la crisis climática, reforzando la dimensión moral del cuidado de la Casa Común.

