Antipolítica

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:04

Durante este verano que llega a su fin hemos asistido en nuestro país a la mayor crisis de incendios forestales de los últimos lustros. Patrones ... de actuación común ante una catástrofe por los fuegos han sido la falta de previsión, la tardanza en intervenir, la insuficiencia de las actuaciones técnicas, la refriega política y la ausencia de la más mínima autocrítica, en un contexto de conflicto institucional entre la administración central y las autonómicas. Esta situación está generando no solo una desafección de la ciudadanía hacia la política, sino también crea un especial atractivo hacia la antipolítica, que se convierte en alimento de formaciones populistas que enarbolan la bandera de una crítica por sistema al Estado.

