Ante la grave situación en que se encuentra Palestina, especialmente Gaza, la onda a favor del reconocimiento internacional de Palestina que se está produciendo se ... da cuando el Gobierno de Netanyahu está lanzado una ofensiva injustificable sobre la ciudad de Gaza, que aumenta el sufrimiento de cientos de miles de personas. En mi opinión, en este momento, el Estado de Palestina es inviable porque Gaza está en gran parte invadida y porque en Cisjordania aumentan los asentamientos y el control de Israel. La declaración internacional del Estado de Palestina tiene un valor simbólico, pero necesario. Otra cosa es cómo materializarla: es necesario evitar un Gobierno de Hamás en Gaza y asegurar que Israel disponga de fronteras seguras, pero también es necesario evitar que se produzca una nueva ola de refugiados como la de 1948. Esperemos que la propuesta norteamericana acabe con éxito.

