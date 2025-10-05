La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Europa y su liderazgo

JESÚS D. MARTÍNEZ

Domingo, 5 de octubre 2025, 08:01

La Unión Europea (UE), en respuesta a la evidente vulneración de los derechos humanos en la Franja de Gaza por parte del gobierno de Israel, ... ha dado un paso importante en su campaña de presión política. El Ejecutivo comunitario ha aprobado la suspensión parcial del acuerdo comercial con aquel país. La iniciativa desde luego no supone la ruptura de relaciones comerciales, pero sí el fin de las condiciones preferentes que Israel mantenía con la UE desde hace más de tres décadas. No olvidemos que la Unión Europea es el principal socio comercial de Israel, y los expertos estiman que hasta un 37% de los intercambios podrían verse afectados. Aunque la medida aún está pendiente de incógnitas, la propuesta de la Comisión Europea marca ya un cambio de paradigma en Bruselas. La muerte de miles de civiles, entre ellos un gran número de niños, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. Creo que es por eso que si la UE aspira a mantener su liderazgo moral en el mundo, resulta imprescindible dar una respuesta a la altura de la gravedad de los hechos. Es la presión institucional y política el instrumento más eficaz para denunciar y contener una intervención militar cuya forma ya es imposible justificar.

