¿Una generación mimada?
ISAAC MARTÍNEZ
Martes, 19 de agosto 2025, 00:28
Es impresionante la crítica que el 'Informe Petras' hace a la juventud española. Este documento, escrito por el sociólogo James Petras, compara dos generaciones: una ... criada en el franquismo y otra educada en plena democracia. Según el autor, quienes crecieron durante el régimen de Franco tenían más inquietudes e incentivos que la juventud de la década de 1990, cuando se publicó el informe. Además, poseían una clara conciencia de clase obrera, se ayudaban entre sí y tenían espíritu de lucha y sacrificio. Querían transformar España y convertirla en una democracia similar a las de su entorno europeo. La participación política era alta: la gente estaba afiliada a sindicatos, partidos y asociaciones, y había ilusión por cambiar las cosas.
En contraste, la generación posterior es, según Petras, más pasiva, con escaso interés en la política y centrada en el consumo. Afirma que es una «generación mimada», criada entre algodones, sin costumbre de lucha ni de esfuerzo, condenada a vivir peor que sus padres. Sin embargo, considero que no es justo culparnos por estar «mimados» por nuestros padres. Nuestros abuelos y padres vivieron penurias y se implicaron más en política porque crecieron bajo un régimen autoritario que les impulsaba a luchar por el cambio. Pero, tras la llegada al poder de Felipe González, la política se transformó radicalmente: partidos y sindicatos se alejaron de sus ideales obreristas, convirtiéndose en estructuras burguesas y, en muchos casos, corruptas. Traicionaron a los trabajadores, generando un profundo desencanto político.
Esa desilusión se transmitió a las generaciones más jóvenes. No somos una juventud mimada, sino educada en la apatía política de unos padres y abuelos que perdieron la fe en el cambio. Además, se nos inculcaron valores consumistas ajenos a las generaciones anteriores, y muchos crecimos en familias inestables y desestructuradas.
Paradójicamente, quienes critican que la juventud solo piensa en gastar y divertirse suelen ser los que nos repiten que «todos los políticos son iguales» y que «la política es una estafa». La realidad es que muchos jóvenes desconfían de la política por la incompetencia de la clase dirigente. Ven a sindicalistas alejados de la realidad laboral, cercanos a los empresarios y desconectados de los trabajadores. La liberalización de la economía, además, ha erosionado la solidaridad obrera, sustituyéndola por una competitividad feroz dentro de las empresas, fomentando el individualismo y el egoísmo.
Este individualismo ha debilitado no solo la unión entre trabajadores, sino también la estabilidad de las relaciones personales. Hoy las relaciones de pareja son más frágiles; la tasa de divorcios ha aumentado. El individualismo, sumado a la pérdida de valores tradicionales, ha transformado los vínculos humanos en relaciones más líquidas y efímeras. La secularización y el laicismo han debilitado los valores religiosos tradicionales, fomentando un relativismo moral en el que cada persona elige sus principios de forma independiente. Ante el desencanto político, la competencia laboral y la fragilidad de los lazos sociales, ha emergido una «vida consumista» que pone el valor del consumo por encima de cualquier creencia ideológica o religiosa.
En conclusión, no somos una generación «criada entre algodones» ni «mimada». Somos el producto de una sociedad de consumo omnipresente, víctimas de una clase política incompetente y de un mercado laboral que fomenta la competencia despiadada en lugar de la solidaridad. Vivimos en un mundo donde las relaciones son cada vez más efímeras, la estabilidad es un lujo y la desilusión política un sentimiento generalizado.
