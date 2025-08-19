La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

¿Una generación mimada?

ISAAC MARTÍNEZ

Martes, 19 de agosto 2025, 00:28

Es impresionante la crítica que el 'Informe Petras' hace a la juventud española. Este documento, escrito por el sociólogo James Petras, compara dos generaciones: una ... criada en el franquismo y otra educada en plena democracia. Según el autor, quienes crecieron durante el régimen de Franco tenían más inquietudes e incentivos que la juventud de la década de 1990, cuando se publicó el informe. Además, poseían una clara conciencia de clase obrera, se ayudaban entre sí y tenían espíritu de lucha y sacrificio. Querían transformar España y convertirla en una democracia similar a las de su entorno europeo. La participación política era alta: la gente estaba afiliada a sindicatos, partidos y asociaciones, y había ilusión por cambiar las cosas.

