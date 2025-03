Hormonofobia anticonceptiva y autonomía femenina

Compartir

En relación al reportaje publicado esta semana en LA VERDAD sobre los anticonceptivos hormonales, la cuestión no es «tomar o no tomar», sino conocer bien ... lo que se hace para poder decidir con plena autonomía. Por ello es importante dar a conocer toda la realidad científica sobre los anticonceptivos hormonales a las mujeres y personal sanitario y no ocultar nada. Así se garantiza la autonomía personal y el empoderamiento de la mujer.

Seguramente cuando hemos ido a la farmacia para comprar alguna medicina nunca nos ha extrañado que nos expliquen los efectos adversos que esa medicina pueda tener. Además, lo agradecemos porque así podemos detectarlos e indicarlos al médico para su evaluación. Pensar que los anticonceptivos hormonales no tienen efectos adversos es poco científico. Rompen el perfecto equilibrio hormonal femenino que garantiza la fecundidad y un embarazo exitoso, creando un estado de 'anovulación artificial'. Con su uso durante los años se reconfigura el cuerpo de la mujer, se altera la maduración de los óvulos, se cambia la composición del moco cervical, se modifican los indicadores bioquímicos y, finalmente, puede llegar a perderse la fertilidad. En este caso, cuando la mujer quiere empezar una familia es posible que necesite tratamientos de fertilidad o tenga que recurrir a otras técnicas como fecundación 'in vitro'. Los efectos adversos de los anticonceptivos hormonales están muy claros y probados con muchísima literatura científica: mayor incidencia de cáncer de mama (hay algunos tipos de cáncer sensibles a las hormonas sexuales); mayor riesgo cardiovascular (hipertensión, ictus...); riesgo de trastornos emocionales, que de hecho son la primera causa de su abandono (depresión, intento de suicidio, alteraciones afectivas...) e incluso pérdida de libido e interés sexual (a pesar que debieran garantizar la plena satisfacción sexual), entre otros. Su evidencia científica se recoge en muchos estudios y artículos científicos. Entre otros, en un artículo abierto de revisión reciente, 'Women's health, hormonal balance and personal autonomy', publicado en 'Frontiers in Medicine', se realiza una compilación que incluye mecanismos, impacto económico y medioambiental, etc. El artículo es de acceso abierto para hacerlo disponible a quien le pueda interesar. Por tanto, es necesaria una mayor reflexión.

