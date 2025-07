No, ese no es el problema

Señor presidente del Gobierno de la Región de Murcia, el problema de nuestra querida región no son las personas menores de edad migrantes no acompañadas, ... aunque pueda parecer lo contrario, dado que la aprobación de su Presupuesto parece depender de ello.

Los problemas son otros:

-La Encuesta de Condiciones de Vida 2024 nos muestra que el 42,1% de los hogares de la Región no tenían capacidad para afrontar gastos imprevistos; un 10,7% de los hogares murcianos tenían muchas dificultades para llegar a fin de mes; el 15,2% se vio obligado a retrasar pagos relacionados con la vivienda principal y el 40,2% no pudo permitirse ni una semana de vacaciones. [Fuente INE 2024]

-Las listas de espera sanitarias tienen unas medias de récord: consulta con especialista, 97 días; cirugías, 92 días (si usted, querido lector, lleva más de un año de espera no se sorprenda, ya sabemos cómo son las medias). En Atención Primaria también sabemos todos cómo anda la cosa. [Fuente: Portal Estadístico Regional]

-En Dependencia, el tiempo de gestión desde la solicitud a la resolución de la prestación es de 549 días (más de año y medio). [Fuente: INE]

-¿Y el acceso a la vivienda? Para qué contar.

Pero, señor presidente, después de leer con atención el acuerdo de Presupuestos firmado con Vox, ¡me quedo mucho más tranquilo!

Le pido que muestre respeto por los ciudadanos de su región, manteniendo la dignidad que le corresponde. Su Gobierno no debe pedir perdón por aplicar las políticas que dice tener definidas para la atención de menores (centros residenciales de un número bajo de residentes para una mejor atención). Su Gobierno no debe mentir cuando dice que negociará con terceros países lo que ustedes llaman reagrupamiento familiar (excede sus competencias y, por tanto, no lo puede hacer) y, sobre todo, no asuma discursos y medidas que criminalizan y deshumanizan a las personas migrantes menores de edad no acompañadas. Ellos y ellas no son el problema.