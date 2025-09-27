La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Shangri-La

Gen Bernal Hernández

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:47

El otro día escuché con detenimiento el discurso de Pedro Sánchez en Alicante, y hay un denominador común en todas sus apariciones, la promesa de ... que está transformando a nuestro país en un Shangri-La. Cada vez que interviene inaugura un nuevo parque temático. Hace un tiempo prometió tal número de pisos que se irían devaluando hasta alcanzar el precio de una casa de muñecas, casi un ministerio de vivienda pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Desmantelado un grupo que introducía carburante adulterado en gasolineras de bajo coste de la Región de Murcia
  2. 2 El método definitivo de un ingeniero químico para eliminar las manchas de la mampara de la ducha: «Es la forma correcta»
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 26 de septiembre de 2025
  4. 4 Viola a una niña tras subirla a su furgoneta en Valencia y lo confiesa 17 años después
  5. 5 «Llegué a mi casa y había un hombre dentro; me agredió tras desvalijar mi casa», denuncia una vecina de Alhama de Murcia
  6. 6

    Felipe Moreno tiene listos 6 millones para arrancar las obras de la ciudad deportiva del Real Murcia
  7. 7 Carlos Alcaraz, seria duda para el duelo de mañana ante Bergs en Tokio
  8. 8

    Veracruz reivindica el papel de Pedro Sánchez por la paz en Gaza al recibir la Cruz al Mérito Militar
  9. 9 Desmantelado un grupo que utilizaba la técnica del hilo invisible para entrar a viviendas en Murcia
  10. 10

    Impulso a las obras del AVE entre Murcia y Almería con otros 6,3 millones de euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Shangri-La