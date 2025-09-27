El otro día escuché con detenimiento el discurso de Pedro Sánchez en Alicante, y hay un denominador común en todas sus apariciones, la promesa de ... que está transformando a nuestro país en un Shangri-La. Cada vez que interviene inaugura un nuevo parque temático. Hace un tiempo prometió tal número de pisos que se irían devaluando hasta alcanzar el precio de una casa de muñecas, casi un ministerio de vivienda pública.

En aquella mañana, la verborrea de tantos miles de millones –que, por cierto, repite para martillear la mente lo suficiente, y ya lo dijo Joaquín Reyes, si decimos piel, piel se supone que es piel auténtica, pero si decimos piel, piel, piel, ya suena a escay– debe hacer pensar a las mujeres u hombres de la limpieza: ¡qué diluvio de millones! Y, por supuesto, siempre diciendo que los gobiernos contrarios habían invertido muchísimo menos, claro está. La puya al otro que no falte. Los tantos por ciento, que no entiende nadie, que se digan mucho y revueltos.

Vamos a lo importante, ¿menos parados? ¡Quizás!, pero con sueldos míseros en la mayoría de la población, y lo del salario mínimo interprofesional, ¿quién puede vivir con eso? Y lo de los parados discontinuos sigo sin entenderlo. Sobre el precio de la vivienda, ¿por qué sube tanto y nadie lo para? Son los dos grandes problemas de España y ahora se dedican a salvar el mundo como la primera potencia que somos en todo, según los que mandan, claro.

Ah, cerca de 2,7 millones de niños, niñas y adolescentes en España se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social (tasa AROPE), lo que representa aproximadamente el 34% de la población menor de 18 años. No sé si esto último le interesa a alguien. Lo de los contrarios, es decir, el PP, mejor para otro escrito cuando se me pase la vergüenza ajena de lo dicho.

Vayan guardando, comunidades y Gobierno, en una hucha común para cuando venga la próxima catástrofe natural y que se presente quien corresponda al día siguiente en la casa de los afectados con un cheque muy adecuado para quitarle tanta amargura a los damnificados, que es lo único que les interesa. Todavía faltan cosas que pagar del terremoto de Lorca y no digamos de la dana, La Palma y otras adversidades. Eso es prevenir algo desconocido para los que gobiernan tan equivocadamente y tan lejos del día a día del español de a pie o en bici.