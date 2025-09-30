La Virgen de la Fuensanta la espera

En 1958 se incorporó a la Academia General del Aire el alumno Juan Carlos de Borbón y Borbón. Con ello pretendía completar su formación militar ... en los tres ejércitos españoles: Tierra, Mar y Aire.

Su llegada a San Javier constituyó un gran acontecimiento, el futuro Rey de España estaría un curso completo en tierras murcianas. Una de las primeras visitas a la capital de la vieja Mursiya fue para postrarse y orar ante los pies de la excelsa Patrona de Murcia y su Huerta: la Virgen de la Fuensanta. Creo recordar, si la memoria no me falla, la existencia de una vaguada tras el Santuario, que fue cubierta y se construyó un espacio para que pudiera tomar tierra un helicóptero (hoy es un amplio aparcamiento) ante la posibilidad de la llegada, por aire, del alférez Juan Carlos.

Pasados los años, el Príncipe de España Felipe de Borbón y Grecia, hoy Rey Felipe VI, también ingresó en la AGA para efectuar igual aprendizaje que su augusto padre. Mi buen amigo, el periodista de LA VERDAD José García Martínez, dio cumplida cuenta del alférez Borbón en su libro 'Mirlo seis cinco. Felipe de Borbón echa a volar' (1990).

En su momento, igual que el padre, el alférez Felipe visitó a la Morenica siguiendo la tradición de los miembros de la Monarquía española. Afortunadamente, ha llegado el momento de que SAR la Princesa Leonor recorra el camino que abuelo y padre le trazaron.