Tres premios Nobel en Murcia

Durante un momento pensé que los personajes que voy a relatar en esta carta, caso de que se hubiese dado la misma circunstancia en otra ... ciudad, estaría orgullosísima de haber podido acoger a tres personas que obtuvieron premio Nobel. El pensamiento continúa albergado en mi memoria, pues es difícil de olvidar.

Murcia ha sido y continúa siendo una ciudad grandemente acogedora. No solo para las personas que han visto por vez primera la luz clara y mediterránea que nos ilumina, sino también con los visitantes.

El padre de Jacinto Benavente Martínez nació en Murcia en 1818. Él lo hizo en Madrid. Jacinto se adentra en el mundo de la literatura. En 1907 publica una de sus obras más relevantes, 'Los intereses creados'. La Academia Sueca le concedeen 1922 el Nobel de Literatura. Murcia se siente honrada por la relación que le une con Benavente.

Por su trayectoria literaria se hizo acreedor a distintos reconocimientos. Nombrado Hijo Predilecto de Madrid, así como Adoptivo de Nueva York. ¿Y de Murcia qué...? Benavente siempre tenía un recuerdo especial para la ciudad de su familia paterna.

José Echegaray y Eizaguirre nació en la capital del Reino. Con cinco años correteaba por las calles de la vieja Madina Mursiya. Cursa la carrera de ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. A partir de 1869 participa en política, siendo elegido diputado por Murcia. Su gran amor y devoción lo sintió por el arte de Talía. Sus obras se representan en distintos países europeos y estrenadas en Boston y Nueva York.

Su currículum no pasó inadvertido para la Academia Sueca, ello hizo posible que en 1904 fuese galardonado con el Nobel de Literatura.

En una ocasión dijo lo siguiente: «Puedo llamarme murciano... No he nacido en Murcia, pero en ella me he criado y los primeros recuerdos que tengo de mi niñez los tengo en Murcia... Aquí para mis adentros, ¡me siento murciano! ¡Muy murciano!».

Santiago Ramón y Cajal realizó estudios de Medicina. El Nobel, en su especialidad, le es otorgado en 1906. Su relación con Alcantarilla es a través de su hija, pues se desposó con Tomás Pérez de Tudela, natural de la citada localidad. La familia fijó su residencia en ella. Por lo que Ramón y Cajal se vinculó a nuestra tierra. Adquirió una porción de terreno en el lugar de Cañada Hermosa, paraje Peñica de los Poyos y lo denominó Torre Cajal.

Enamorado del lugar, venía con frecuencia. Se hizo socio del casino Cultural de Alcantarilla, participando en tertulias. Igualmente se trasladaba a la capital para hacer acto de presencia en actos literarios. En 1926 falleció el esposo y la viuda se trasladó a Madrid. Ello motivó que las relaciones con Alcantarilla y Murcia se fuesen distanciando poco a poco.

Con estos antecedentes, Murcia tiene motivos para sentir un gran orgullo y manifestarlo a lo largo y ancho de la geografía española. Siete premios Nobel están vinculados a España y tres compartieron sus avatares con nosotros.