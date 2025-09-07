A la nueva generación, con la que convivimos en la actualidad, el tema que trataré en esta carta le sonará a música celestial. Pero este ... se ha desarrollado con nosotros a lo largo de muchísimos años, siendo considerado que formaba parte del entorno, estando tan arraigado en la sociedad que era parte intrínseca de ella. Me refiero a la propina.

Existían antiguamente profesiones en que la misma formaba parte de la remuneración percibida, bien semanal o mensual. Los camareros de establecimientos catalogados como cafeterías, cervecerías, restaurantes, casas de comidas o bien ventorrillos, esperaban las monedas que pudiera dejar el cliente en el platillo. Como norma, siempre depositaba la calderilla suelta de la cuenta satisfecha.

Existía en el local un bote, llamado como tal, que recepcionaba la dádiva. Pasando a engrosar la cuantía del dinero existente. En algunos locales un toque de campana nos llamaba la atención tal gesto. Según acuerdo de los empleados se repartía, cada cierto tiempo, entre ellos a partes iguales.

En las salas cinematográficas la persona que desempeñaba el puesto de acomodador o aposentador, con su linterna en mano, nos preguntaba lo siguiente: ¿qué fila prefería? Y atendiendo a la petición, nos conducía a ella. La mano del empleado estaba dispuesta para recoger alguna moneda por el servicio prestado.

Esta recaudación iba, de forma particular, a su bolsillo, pues no existía reparto alguno. Mencionaré que la cinta se proyectaba en sesión continua. Igual costumbre se aplicaba en el teatro, aun cuando eran funciones numeradas. Siempre nos acompañaba el aposentador. Nos señalaba fila y número.

Es de justicia citar a doña Manolita, no la lotera madrileña, sino la taquillera del Romea. Era la reina de la propina. Sobre todo cuando se trataba de conseguir la fila 0 en alguna revista, Colsada, que nos visitaba.

En la actualidad esta tradición, tan ancestral, forma parte de la historia. Un porcentaje muy elevado de personas ya no usamos dinero físico. Las tarjetas han ocupado su lugar a la hora de satisfacer un pago se nos marca el importe exacto. La propina, en líneas generales, ya no existe.