Nuestra querida ciudad de Murcia es muy rica en todo lo referente a la gastronomía. Especialmente en el apartado llamado tapeo. La tapa estrella es ... la marinera, siendo el componente principal la ensaladilla rusa. Sin ella, no existiría.

Referido al mencionado manjar, contaré al lector que hace una década, aproximadamente, efectué un viaje turístico a Rusia, cinco días en Moscú e igual número de días en San Petersburgo. En la primera jornada, recibimos las instrucciones pertinentes del guía. En perfecto castellano, nos indicó que, si entrábamos en alguna cervecería, no pidiésemos ensaladilla rusa. ¡Allí no existe! Había que solicitar ensaladilla Olivier. Su creador fue el chef belga Lucien Olivier, en 1860, propietario del restaurante Hermitage. Igual nombre que el museo.

En nuestro país se le denominó rusa gracias a los españoles que, estando en esa nación, volvieron a sus hogares. Olvidaron el apellido Olivier, designándola con el nombre del lugar de origen. Ya asentada en España, volvería a cambiar el segundo vocablo. Terminada la contienda incivil entre hermanos, fue bautizada, por el régimen, como ensaladilla nacional.

De ello doy cumplida fe, ya que durante el tiempo que presté el servicio militar (1967-1968), la orden del día en el apartado menú especificaba 'ensaladilla nacional'.

Mencionaré que de visita al Kremlin, en Moscú, lugar histórico construido en el siglo XII, dentro de sus murallas se levantan cinco palacios y cuatro catedrales y está situado en el centro de la ciudad. En la entrada al mismo, coincidí con el pintor blanqueño Pedro Cano; le acompañaba una señora del cuerpo diplomático, amiga de la familia. Hablamos un rato de Murcia, ella conocía la ciudad. Gratísima alegría la recibida por el encuentro inesperado, con el paisano e internacional pintor.

Desde hace ya unos años, el encanto y acogimiento que poseía Rusia se perdió. Su enfrentamiento con Ucrania así lo ha producido. Ojalá acabe pronto esa guerra maldita.