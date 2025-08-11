La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Ensaladilla nacional

FRASQUITO FERNÁNDEZ EGEA

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:49

Nuestra querida ciudad de Murcia es muy rica en todo lo referente a la gastronomía. Especialmente en el apartado llamado tapeo. La tapa estrella es ... la marinera, siendo el componente principal la ensaladilla rusa. Sin ella, no existiría.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una bola de fuego cruza el cielo de la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha y explota sobre la Región de Murcia
  2. 2 El último día de Hind en Lo Pagán antes de morir en la explosión del mercadillo
  3. 3 Diego Rodríguez Arcas: «El riesgo de tsunamis en la costa de la Región de Murcia es bajo, pero conviene estar preparados»
  4. 4

    Propietarios del edificio Martinique de La Manga solicitan a Costas una concesión temporal
  5. 5 Localizan a dos senderistas perdidos en el parque regional de El Valle y Carrascoy de Murcia
  6. 6 Cuidado con el queso si tomas estos medicamentos tan comunes: «Puede ser muy peligroso»
  7. 7 Un accidente en un cruce de calles en Puerto de Mazarrón deja cuatro heridos
  8. 8

    Uno de cada tres funcionarios de la Administración regional se jubilará antes de diez años
  9. 9

    Jumilla, el pueblo que no quería la polémica
  10. 10

    La invasión urbanística de La Manga deja a los vecinos sin playa en las zonas más colapsadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Ensaladilla nacional